Andrzej Sapkowski megosztotta az első részleteket az új The Witcher-könyvről

A The Witcher-sorozat elképesztő mértékű sikereit látva nem is nagyon értettük, hogy miért hanyagolta Sapkowski az univerzumot, azonban úgy tűnik, hogy az író végre jobb belátásra bírt, lévén nemsokára új kötet érkezik.

Erről maga az író beszélt a lengyel Nowa Fantastyka magazin novemberi számában, amiből kiderült, hogy az új könyv Rozdroże Kruków címmel jelenhet majd meg, ami angolul Raven Crossroads, Raven's Crossing, de Crossroads of the Raven név alatt is fordítható, a mű borítója alapján pedig egy igencsak sötét kaland vár majd ránk, hiszen ezen Geralt egy ijesztő lénnyel hadakozik egy temetőben.Annyi bizonyos az új mű kapcsán, hogy ismét Geralt lesz a főszereplő, azonban, gyakorlatilag a vaják tinédzserkorába kerülünk vissza - ergo előzménytörténet várható -, amiből ismét rengeteg új kalandot ki lehetne préselni a jövőben.