Alone in the Dark és NBA 2K25 a PS Plus júniusi ajándék játékai között

A Sony bejelentette, hogy milyen ajándékokat kapnak a rajongók PS4-re és PS5-re abban az esetben, ha megmaradnak PS Plus előfizetőknek júniusban is, sőt már most lehullt a lepel a Game- és Classic Catalog felhozatalról is.

Lássuk sorban! Minden PS Plus előfizető megkapja június 3. és június 30. között azPS5-re, de PS4-re és PS5-re is jön aés az, május 28-tól pedig szintén mindkét platformra acsatlakozik ehhez a felhozatalhoz.A Premium és Extra felhasználók számára a Game Catalog részeként júniusban elérhető lesz majd az Another Crab's Treasure (PS5), a Destiny 2: Legacy Collection (PS5, PS4), a Grand Theft Auto III: The Definitive Edition és a Skull and Bones (PS5), míg a Classic Catalog a Mystet és a Rivent adja hozzá az alapokhoz.