Állítólag reagált Phil Spencer, hogy tényleg befejezik-e az Xboxok gyártását

A közelmúltban röppentek fel a hírek, miszerint kulcsfontosságú Xbox-exkluzív címeket, például a Starfieldet, vagy az Indiana Jones and the Great Circlet elhozza PS5-re a Microsoft, ez pedig egy újabb lavinát indított el.

Bár ezzel megszűnnének Xbox-exkluzívak lenni a fenti játékok, Phil Spencer, a Microsoft játékokért felelős vezetője egy bennfentes szerint elmondta az alkalmazottaknak, hogy ennek ellenére az Xbox jelenleg. Hozzátette, hogy az Xbox konzolok továbbra is részei lesznek a stratégiának, amely "többféle eszközt" is magában foglal.A hét eleji hírek szerint több jelentős Xbox-exkluzív játék, köztük a Starfield, a Hi-Fi Rush és az Indiana Jones is megjelenhet PS5-re, ami jelentősen megváltoztatná a Microsoft játékrészlegének stratégiáját. Egyelőre egyébként semmi nem hivatalos, de a hírek/feltételezések elég komoly visszhangot váltottak ki.