Állítólag nem csúszik 2025-re az Ark 2 megjelenése

A hét elején a Digital Domain éves jelentése szerint az Ark 2 2025 tavaszán jelenik meg, a Studio Wildcard azonban azóta tisztázta, hogy ez nem pontos és "valószínűleg elírás" történt.

Amikor a GamesRadar pontosítást kért, a Studio Wildcard azt válaszolta, hogy "fogalmuk sincs, honnan származik ez az információ", miközben azt is állította, hogy a jelentésben szereplő megjelenési dátum "valószínűleg csak egy elírás". Bár a címet a Studio Wildcard fejleszti, a Digital Domaint támogató stúdióként vonták be, a jelentésben azt írták: "várhatóan a játék 2025 tavaszán történő megjelenéséig, a projekt minden aspektusában szorosan részt vesznek".Most a, ha ez igaz, az Ark 2 továbbra is 2024 végén jelenik meg, ahogy azt a múlt hónap elején megerősítették . A stúdió a késés mellett bejelentette az Ark: Survival Evolved current-gen remasterét is, azonban nemcsak, hogy a frissítés lett volna teljes árú még a már meglévő tulajdonosok számára is, de eredetileg nem tartalmazott volna semmilyen DLC csomagot sem - ezeket a terveket azóta elvetették.