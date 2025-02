Állítólag két FNAF-játék is fejlesztés alatt áll

Egyre mélyebbre tekinthetünk a Five Nights at Freddy's kissé őrült univerzumában, hiszen sorban érkeznek a játékok, volt már mozifilm is - nem kevés sikerrel -, most pedig úgy tudni, hogy legalább két új játék fejlesztés alatt áll.

A hírt egy DanielRPK nevű felhasználó szivárogtatta ki, aki belsős forrásokra hivatkozva kürtölte világgá mindezt, de bővebb részletekkel nem szolgált, csak annyivel, hogy ezMivel a FNAF rajongótábora folyamatosan növekszik és egyre nagyobb sikereket ér el, ezért nem lenne meglepő, ha bővülne az univerzum, hiszen akkor kell ütni azt a bizonyos vasat, ameddig még meleg, és ez a jelen helyzetben kifejezetten igaz.