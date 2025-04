Állítólag készül az új Starcraft

Régóta várunk egy új Starcraft játékra és lehet, hogy a jövőben kapunk egyet, hiszen friss értesülések szerint a dél-koreai kiadó, a Nexon (The First Descendant, Dave the Diver) a Blizzarddal együtt dolgozik a sci-fi RTS-sorozat új darabján.

Az év elején az Asia Today arról számolt be, hogy négyen is versenyben vannak a Starcraft IP-ért: a Nexon, a Netmarble, a Krafton és az NCSoft, de azóta csend volt, egészen eddig. Most az MTN portál azt írja, aés a Blizzarddal együtt fog dolgozni az univerzumon belüli tartalomfejlesztésen.Az MTN azt állítja, hogy a Starcraftra vonatkozó egyes ajánlatok nem korlátozták a műfajt és a tartalmat, így az is előfordulhat, hogy nem RTS-t kapunk. A sorozat utolsó nagy fővonalbeli játéka egyébként a Starcraft 2: Legacy of the Void volt 2015-ben, illetve jött még a Starcraft: Remastered 2017-ben.