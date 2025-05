Állítólag az új Xbox integrálni fogja a Steamet és az Epicet

Kiszivárgások arra utalnak, hogy több Windowsos funkciót is láthatunk majd a következő generációs Xbox konzolon, most a Microsoft Storeban kiszúrtak egy Steam DF Beta című alkalmazást, ami a spekulációk szerint az Epic Games Launcherrel, valamint a Steammel való integrációt jelenti.

Egy ismert Xboxos kiszivárogtató, eXtas1s árult el új részleteket a Microsoft következő generációs Xbox-járól és az egyik új funkció révén az is. Ez fordítva is működne, a Windows jövőbeni verziója lehetővé tenné az Xbox-játékok PC-n történő emulálását.A szivárogtató beszélt még a Game Passról, úgy tudja, változik az árazása a jövőben és új szinteket adnak hozzá, mint például jönnek a hirdetésekkel támogatott és a csak Xbox Cloud ajánlatok. EXtas1s a múltban mást is kiszivárogtatott, például hogy a készülő új Xbox kontroller DualSense stílusú funkciókat is tartalmaz majd.