Allen Iverson visszatér a pályára az NBA 2K24-ben

A 2K bejelentette, hogy az NBA 2K24 Season 3 december 1-jén, pénteken rajtol új tartalmakkal és jutalmakkal, valamint a MyCAREER, MyTEAM és The W új anyagaival, a Hall of Famer Allen Iverson pedig újra pályára lép, még ha csak virtuálisan is.

25 évvel az első címlapsportolóként való megjelenésem után visszatérve az NBA 2K-hoz, soha nem gondoltam volna, hogy örökségünk mennyire összekapcsolódik. Megtiszteltetés volt a kezdetektől fogva részese lenni ennek a globális jelenségnek, hiszen az NBA 2K továbbra is rajongók és játékosok generációit inspirálja, és maradandó hatást gyakorol a kosárlabda világára.

A harmadik szezon bevezeti a 25 Days of 2K-t, amelykínál, ez egyébként az NBA 2K 25. évfordulóját hivatott ünnepelni. Karácsonyig a 2K MyCAREER és MyTEAM Locker kódokat osztogat, 25. évfordulós kártyákkal tiszteleg az NBA 2K21, 2K18, 2K9 és még az NBA 2K első kiadásának emlékei előtt is, valamint különleges eseményekre számíthatunk.A Season 3 Pro és Hall of Fame Season Pass tartalmaz egy Diamond Allen Iverson játékoskártyát és egy Allen Iverson Season 3 MyTEAM Packot, utóbbi rengeteg hasznos tárgyat tartalmaz. Allan "The Answer" (A Válasz) Iverson 2011-ben vonult vissza, az együttműködésről így nyilatkozott:

Nézd nagyban ezt a videót!