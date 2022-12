Alkotója a Sekiro: Shadows Die Twice-hoz hasonlította az Armored Core VI-ot

A napokban lezajlott TGA 2022 eseményen hullott le a lepel a legújabb Armored Core-játékról, melyet ismét a From Software készít, és emiatt máris megindultak a találgatások, hogy elviszik az egészet a soulslike műfaj irányába.

A kedélyeket Masaru Yamamura nyugtatta le, aki bár a Dark Souls egyik veteránja, azonban egy interjúban kiemelte, hogy az Armored Core VI: Fires of Rubicon címre keresztelt alkotásuk egyetlen korábbi játékukra sem hasonlít majd, azonbanYamamura szerint azért érzi ezt, mert az Armored Core VI-ban is fontos szerepet kap a gyorsaság, az agresszív harcrendszer, azon belül is a brutális és monumentális boss harcok, a gyors reflexek, valamint az ellenfelek sajátosságainak kiismerése. A játék PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt megjelenik jövőre!