Szomorú hírekkel szolgált a Paradox Interactive a Life by You-ra várakozó rajongókra, lévén az egyik legígéretesebb The Sims-klón megjelenését alaposan eltolták, miután az első visszajelzések nem éppen úgy alakultak, ahogy szerették volna.

Ez nem meglepő, hiszen az alábbi friss videón látható gameplay felvételek finoman szólva sem hozzák a The Sims színvonalát, így nem kizárt, hogy bár lehetőségekből mérföldekkel több van benne, a megvalósítás azonban még rengeteg munkát igényel.A Paradox Interactive ezért, ami azt jelenti, hogy a Life by You végleges változata idén már biztosan nem jelenhet meg, legkorábban jövő tavasszal. Talán nem is baj!

