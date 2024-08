Alaposabban is megismerhettük a Shadows of the Damned: Hella Remastered hátterét

A Grasshopper Manufacture csapata kiadott egy 40 perces videót a Shadows of the Damned: Hella Remastered kapcsán, aminek jóvoltából lehetőségünk nyílik alaposabban is megismerni a játék feldolgozásának hátterét.

Aki nem kíváncsi a száraz tényekre, csak gameplay felvételekre kíváncsi, az jobb ha messziről elkerüli ezt a videót, hiszen ilyesmivel nem szolgáltak benne a készítők, ellenben érdemes belepörgetni, mertA kerekasztal beszélgetés során a csapat megvitatja a Shadows of the Damned múltját, jelenét és jövőjét egyaránt, miközben néhány különleges vendég is felbukkan. A Shadows of the Damned: Hella Remastered október 31-én jön PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re.

