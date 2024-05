Alapos bemutatót kapott az inZOI, minden idők legrealisztikusabb életszimulátora

Eddig is sejtettük, hogy a Krafton keresztben lenyeli majd az életszimulátorok piacát az inZOI címre keresztelt videojátékkal, azonban most kaptunk egy olyan bemutatót, ami alaposan megerősít minket ebben a tényben.

Az alábbi felvételen ugyanis a fejlesztők maguk mutatják be a jelenleg fejlesztés alatt álló legújabb funkciókat, amelyekről korábban nem volt szó, így megtudtuk, hogy a játék tartalmaz majd vezethető járműveket, csoportos tevékenységeket, karakterünk életét befolyásolja majd a hírnév, míg a város életét a hirdetőtáblák, az időjárás és a tisztaság is befolyásolják majd.Mindezt nagyon látványos gameplay felvételekkel prezentálta a Krafton csapata, így érdemes lehet vetni egy pillantást az alábbi felvételre annak ellenére is, hogy

