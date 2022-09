Akciódús előzetessel mutatkozott be a Call of Duty: Modern Warfare 2 többjátékos módja

A mai Call of Duty: NEXT 2022 eseményen nem csak a soron következő COD epizód, a Modern Warfare 2 multiplayer módja kapott egy pörgős előzetest, de a battle royale spin-off epizód, a Warzone 2.0 is megmutatta magát egy rövid ideig.

A srácok szokás szerint elengedték a gyeplőt, ismét robban és szétesik minden darabjaira. Természetesen, emellett visszaköszönnek olyan régi ismerősök, mint a mozgásérzékelős szenzor és a Javelin rakétavető.Az előzetesben az új Gunsmith 2.0 mechanikát is megcsodálhattuk működés közben, minden eddiginél részletesebben, szerteágazóbb módon szétszedhetjük, testreszabhatjuk majd a fegyvereinket a különféle kiegészítőkkel. Különböző járművek is elérhetőek lesznek a helikoptertől a csónakokon át a harckocsikig, emellett külső nézetben is játszhatunk majd.Az újdonságok kipróbálására már nem is kell sokat várnunk, holnap kezdődik ugyanis a PlayStation-exkluzív béta, szeptember 24-től pedig mindenki kipróbálhatja majd a lölvöldözős játék multiplayer részét. A Call of Duty: Modern Warfare 2 október 28-án debütál PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S konzolokon és PC-n.

Nézd nagyban ezt a videót!