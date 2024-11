Akciódús, 14 perces gameplay traileren az Indiana Jones and the Great Circle

A várakozásnak lassan vége, az Indiana Jones and the Great Circle december 9-én jelenik meg, így a Bethesda mélyebb betekintést engedett abba, a gyakorlatban hogyan is fog kinézni a régészeti kaland.

Egy közel 15 perces videót tettek közzé, amely nagyon jó képet ad arról, hogy mire számíthatunk a megjelenéskor. Rengeteg rejtéllyel találkozhatunk majd az ősi romok belsejében és elégA harc is elég változatos lesz, az ökölcsata kicsit úgy néz ki, mint egy boksz játékban, de az ostorral kombinálva magunk felé húzhatjuk az ellenséget. Rengeteg más szórakoztató elemet is láthatunk, például egy kalandnaplót és egy old-school fényképezőgépet, amely használhatunk is.

Nézd nagyban ezt a videót!