Akcióban gazdag kedvcsinálót kapott a Final Fantasy VII Rebirth

Egyre közelebb van már a megjelenéshez a Final Fantasy VII Rebirth , amihez a Square Enix csapata most egy vadonatúj kedvcsinálót mutatott be a rajongók számára, amiből egyetlen dolog biztos nem hiányzik, mégpedig a pergős akciózás.

A Destined for Rebirth, avagy szabad fordításban Újjászületésre szánva címet kapott felvételen nagyon sok fontos karakter megmutatja harctéri tudását, így Caith Sith, Elena, Titov kapitány, de még Yuffie is felbukkan benne többek között, hogy elsődlegesen azt prezentálják a rajongóknak, milyen nagyszerű harcosok lesznek ők a gyakorlatban. Final Fantasy VII Rebirth várhatóan, tehát alig egyetlen hónap maradt hátra a premierig, és addig alighanem számíthatunk még hozzá néhány ilyen és ehhez hasonló felvételre. Lássuk most a legfrissebbet:

Nézd nagyban ezt a videót!