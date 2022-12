Friss kedvcsinálóval gazdagodott a Bloodborne producereként ismert Masaaki Yamagiwa és a Nioh producere, azaz Fumihiko Yasuda közös gyermekeként bemutatkozott Wo Long: Fallen Dynasty

A Koei Tecmo által gondozott hack and slash akciójáték kapcsán így most megismerkedhetünk egy kicsit a harcrendszerrel, melyet egy névtalan milícia katonájának oldalán, a démonok királyságában kell majd kamatoztatnunk a Han-dinasztia idején, ahol a legkülönfélébb démoni lények támadnak rá a Három Királyságra. Wo Long: Fallen Dynasty várhatóanPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, de az Xbox Game Pass részeként is elérhető lesz.

