Akár még idén meg is jelenhet a Battlefield 6

Bár a nyári időszakban biztosan bemutatkozik majd a legújabb Battlefield, azt azonban még nem tudni biztosan, hogy mikor számíthatunk a megjelenésére, ugyanakkor a GTA 6 eltolása utat nyithatott az idei premier irányába.

Miután ugyanis a GTA 6 jövő májusra csúszott, több kiadó is, és nem kizárt, hogy a Battlefield 6 is beáll ebbe a sorba, még ha ehhez legnagyobb konkurensével, a Call of Duty-sorozat aktuális tagjával kell megküzdenie.Erre utaltak Andrew Wilson szavai is, aki a legutóbbi pénzügyi konferencián kerek-perec kijelentette, hogy a GTA 6 késleltetése egy sokkal tisztább időablakot biztosít az új Battlefield megjelenésének, ami arra utalhat, hogy talán idén ősszel megjelenhet majd.