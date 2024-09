Akár egy évig is PS5 konzol-exkluzív lehet a Silent Hill 2 Remake

Úgy tűnik, hogy a Silent Hill 2 Remake legalább egy évig PlayStation-konzol exkluzív lesz: a horror legújabb trailere szerint a játék nem lesz elérhető más formában egészen jövő év augusztus 10-ig.

Ez ugyan nem erősíti meg, hogy a jövő hónapban PlayStation 5-re és PC-re megjelenő játék az említett időpontban Xboxra is megjelenik, de azt igen, hogy a. Hasonló üzeneteket korábban is láthattunk a Final Fantasy VII Remake trailereiben és bár PC-n megjelentek, Xboxon még nem.Ami magát az új kedvcsinálót illeti, bemutatják, hogy a játék hogyan tervezi használni a PS5 DualSense kontrollert, hogy haptikus visszajelzést adjon. A remake támogatni fogja a 3D-s hangot és az adaptív triggereket is PlayStation 5-ön, amikor október 8-án debütál a Sony konzolján és PC-n.

