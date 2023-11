Akár 48 lakónk is lehet egy területen a The Sims 4 készülő DLC-jében

The Sims 4 hamarosan még kaotikusabb lehet, mivel az EA elárulta, hogy az új bővítmény, a For Rent lehetővé teszi, hogy egy telken több házhely is legyen, ahol akár 48 Sim élhet együtt - a DLC a következő hónapban érkezik.

A fejlesztő szerint az építkezés bármi lehet, beleértve sorházakat, ikerházakat, társasházakat, kollégiumokat és még sok mást. A trailerben úgy tűnik, hogy egy telken összesen maximum hat háztartás lehet, és ezek mindegyikében akár nyolc Simet is elhelyezhetünk, vagyis egy telken akár 48 Sim is lakhat.Némileg talán hasonlíthat a korábbi csomagokhoz, mint például a City Livinghez, de első ránézésre a For Rent sokkal nagyobb léptékben fog játszódni. A, a sokszereplős családok irányításán kívül a DLC egyik lényege, hogy bérbeadók legyünk, kipróbáljuk magunkat a bérleti díjak kezelésében ingatlantulajdonosként.

