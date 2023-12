Akár 10 órás játékidőt is kihozhatunk a Final Fantasy XVI: The Rising Tide DLC-ből

A Square Enix hamarosan egy nagyobbacska DLC csomaggal szeretné megörvendeztetni a Final Fantasy XVI -rajongókat, amiről kiderült, hogy a tartalom tekintetében igencsak jelentős újdonságokkal és extrákkal szolgál majd.

A Famitsu magazin munkatársai ugyanis felkeresték a készítőket egy rövidke interjúra, amelyben az illetékesek elárulták, hogy a The Rising Tide névre keresztelt letölthető tartalom, azaz jóval hosszabb lesz, mint az Echoes of the Fallen.Hogy mivel töltik majd meg ezt a rengeteg időt, az egyelőre még nem derült ki pontosan, csak annyi biztos, hogy a játékosok a Leviathan ellen harcolhatnak benne, a megjelenést pedig valamikor tavasszal várhatjuk, de további részletek csak később várhatók.