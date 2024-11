Abszurd lett a STALKER 2 fájlmérete

Bár sokan azt hitték, hogy a STALKER 2 már nem okozhat meglepetést, azonban tévedni emberi dolog, és noha nem történt katasztrófa, de a játék fájlmérete így is alaposan elkerekítette a rajongók szemét.

Legalábbis ami az Xbox Series X/S-es változatokat illeti, hiszen a játék már előtölthető az Xbox Game Pass kínálatából, így ebben a tekintetben ingyenes a dolog, de a másik oldalról komoly fizetséget követel a rajongóktól, hiszenEz magabiztosan felülmúl olyan játékokat, mint a Red Dead Redemption 2, a Star Wars Jedi: Survivor, sőt még a Call of Duty: Black Ops 6 is, amelynek méretével egyáltalán nem szoktak spórolni a készítők. A nagy méret természetesen jót is jelenthet, így rengeteg tartalmat és kiváló minőségű textúrákat!