Abszurd játékidőt ért el egy The Witcher 3 felhasználó

Mindenkinek van egy, vagy akár több olyan játéka, amellyel valószínűleg több száz órát tudna játszani, de még egy olyan tartalommal teli címhez képest is, mint a The Witcher 3, egy felhasználónak sikerült elképesztő mennyiségű játékidőt elérnie.

A The Witcher 3 fő küldetése 50 órát is igénybe vehet, a rengeteg mellékküldetés további 50 órát adhat hozzá és ezek csak az alapjátékban vannak, anélkül, hogy belemennénk a bővítésekbe vagy a népszerű minijátékba, a Gwentbe. Mindezek mellett rengeteg felfedeznivaló titok is van, amelyek közül néhányat a next gen patch révén adtak hozzá.Egy játékos úgy tűnt, hogy mindent megtapasztalt, amit a játék kínál, az AccoBar8508132 nevű felhasználó az r/Witcher3 Reddit oldalra posztolt egy képernyőképet. Sokaknál a játékidő valószínűleg százas nagyságrendű, azonban neki sikerültés a következő humoros szöveget írta hozzá: "Azt hiszem, ideje szünetet tartani".