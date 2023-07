A WWE franchiseból közel 100 millió darabot adtak el eddig

A WWE sorozatból 98 millió példányt adtak el világszerte - derül ki a License Global új jelentéséből, csak a tavalyi év közepe óta több mint hárommillió példány fogyott és jelenleg ez a legkeresettebb verekedős videojáték-franchise a konzolok történetében.

vissza, a jelentés tehát egy sor olyan címet is számon tart, amelyek egyáltalán nem a 2K zászlaja alatt készültek. Mielőtt átvették, a THQ felelt érte és olyan klasszikusokat hoztak létre, mint 2000-ben a WWF No Mercy Nintendo 64-re.Az akkori játékok a maguk idejében hatalmas példányban keltek el, például a WWE SmackDown vs. Raw 2008-ból 6 milliót adtak el abban az évben. 2012-ben a 2K beszállt kiadóként és elég nagy hullámvölgyek voltak: a WWE 2K14 népszerű volt, míg a 2K20 katasztrófájára sokan emlékezhetünk.Az új cím nagy előrelépésnek bizonyult a játékmenet és a látvány terén, márciusban a brit kiskereskedelmi eladási listák élére is került, a Game Channel tesztjét pedig itt lehet elolvasni