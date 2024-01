A WrestleMania 40. születésnapját ünnepli a márciusban érkező WWE 2K24

A mai nap folyamán bejelentették a WWE 2K24 megjelenési dátumát, az aktuális pankrációs cím a Visual Concepts fejlesztésében és a 2K kiadásában érkezik a főbb platformokra, a standard kiadás borítójára Cody Rhodes került.

A csapat közleménye szerint számos újdonsággal találkozhatunk, köztük a 2K Showcase... of the Immortals-szal, amely a 40 éves WrestleManiat ünnepli négy új mérkőzéstípussal,, valamint két új MyRISE-élménnyel.Összességében több mint 200 WWE szupersztárra és legendára számíthatunk továbbfejlesztett animációkkal, így az arckifejezések több mint 90 százaléka frissült. A WWE 2K24 Deluxe Edition és a Forty Years of WrestleMania Edition a tervek szerint 2024. március 5-én jelenik meg világszerte, míg a Standard Edition és a Standard Cross-Gen Digital Edition március 8-án.

Nézd nagyban ezt a videót!