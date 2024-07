A Warner felvásárolta a MultiVersus fejlesztőit

Miközben nagyon sok stúdiót elért a játékvilág eddigi legnagyobb leépítési hulláma, azért lassacskán már látni az iparág erősödését a háttérben, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy a Warner Bros például újra bővül.

A kiadó ugyanis bejelentette, hogy felvásárolták a MultiVersus fejlesztéséért felelős Player First Games stúdióját, illetve velük együtt a teljes projektet is, ami várható volt, hiszen, most azonban elérkezett az összebútorozás ideje.Tony Huynh, a Player First Games stúdiójának vezetője elmondta, hogy a kooperációval a rajongók nyerhetik a legtöbbet, hiszen csak lehetővé teszi számukra azt, hogy minden eddiginél jobbá tegyék a MultiVersus játékélményét.