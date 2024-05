A víz alá visz a Park Beyond új DLC-je

A Beyond the Depth két új területet hoz, ahol felépíthetjük álmaink parkját, valamint új attrakciókat és több, mint 250 új dekorációs elemet, amivel a parkunk arculatát lehet egységesíteni. Ais kapott a Park Beyond , ami hasznos elemeket hozott.A teljesítménybeli javítások mellett ingyenesen jött két új hullámvasút modul és egy új pályatípus. Ezek az attrakciók kifejezetten a vizes világokat kedvelő látogatók élményét fokozza, ami tökéletes kiegészítése lehet bármely parknak!

