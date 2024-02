A világot ismerhetjük meg a Rise of the Ronin legújabb előzeteséből

Egy friss kedvcsinálót mutatott be a Sony a Team Ninja által fejlesztett Rise of the Ronin -ról, ami az idei év egyik, ha nem a legjobban várt PS5-exkluzívjaként rengeteg nagyszerű élményt kínál majd egy elragadó világban.

Mint az alábbiakban is láthatjuk, a mozgókép a Bakumatsu-korszakos Japánban repít vissza minket, ahol elképesztően változatos világ és rengeteg kaland vár ránk, miközben bejárhatjuk ezt a kissé varázslatos, mai szemmel egyenesen csodálatos közeget. Rise of the Ronin várhatóan március 22-én érkezik meg a PS5 exkluzivitásában, ha pedig ismerkednél vele, akkor egy pillanatig se habozz az alábbi trailer megtekintésével, hiszen nincs három perc, de a kedvedet garantáltan meghozza egy kis japán kalandhoz.

Nézd nagyban ezt a videót!