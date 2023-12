A Ventrue lesz a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 negyedik játszható klánja

A Paradox Interactive és a The Chinese Room csapata bejelentették, hogy bár korábban is volt már róluk szó, most már biztosak lehetünk benne, hogy a Ventrue lesz a játék negyedik játszható klánja.

Phyre szerepébe bújva - aki a 17. században vált vámpírrá - tehát négy klán közül válogathatunk majd magunknak, így a Banu Haqium, a Brujah és a Tremere mellett a Ventrue lesz a negyedik a sorban, amit, ahol zsarnokok, hadurak és patríciusok uralkodnak leginkább.Sajnos a Ventrue képviselőiről egyelőre nem érkezett még kedvcsináló, azonban napokon belül talán mozgás közben is megtekinthetjük majd őket. Időnk mint a tenger, hiszen a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 csak jövő ősszel érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.