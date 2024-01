A városi létesítményekről szól a legújabb Persona 3 Reload előzetes

Az Atlus kiadott egy újabb kedvcsinálót a Persona 3 Reload -hoz, aminek részeként lehetőségünk nyílik megismerkedni a játékbeli városka legkülönfélébb létesítményeivel, amelyek központi szerepet kapnak majd az alkotásban.

Olyan helyszíneket vehetünk szemügyre az alábbiakban, mint, amelyek a játékmenet szempontjából is nagyon fontosak lesznek, az alábbi kedvcsinálóból pedig azt is megtudhatjuk, hogy egészen pontosan miért.Ha kíváncsi vagy rá, sőt még a játékot is várod, akkor eszedbe se jusson kihagyni emiatt a Persona 3 Reload legújabb kedvcsinálóját, miközben nem árt nyugtázni, hogy a premier sincs már túl messze: február 2-án számolhatunk vele PC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on és Xbox Series X/S-en.

Nézd nagyban ezt a videót!