A Valve levédette a CS2 védjegyet

Egyre biztosabb, hogy a Valve részéről nagyon közel van egy új Counter-Strike bejelentése, lévén újabb történések érkeztek a csapat háza tájáról, amelyek már-már hivatalos, de legalábbis egy félhivatalos bejelentésnek mindenképpen megteszik.

A PCGN magazin munkatársainak sikerült felfedezniük elsőként, hogy a Valve március 14-én egy új védjegy levédetésére nyújtott be keresetet, ami, és ha lennének kétségeink, akkor hozzá lett csatolva két további védjegy levédés is, így konkrétan a Counter-Strike és a Counter-Strike: Global Offensive.A védjegy egyelőre még felülvizsgálaton van, tehát a hivatalos szervek megvétózhatják a Valve-ot a használatában, ellenben arra már így is mérget vehetünk, hogy a történtek alapján valami igencsak készülődik már a háttérben.