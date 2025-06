A Valve elengedte a Half Life 3 domaint?

Igazi hullámvasút azoknak a rajongóknak az élete, akik a Halfe Life 3-ra várakoznak, hiszen egyszer reménykeltő hírek látnak napvilágot róla, máskor pedig egyenesen a sárba tiporják a rajongókat az újdonságok.

Ezúttal sajnos utóbbi történt, hiszen a Valve még 1999-ben regisztrálta a Half Life 3 domain nevét, majd 26 éven át folyamatosan és időben gondoskodott a megújításáról, azonban most valami történt, mert kicsúsztak a határidőből, ésBár van egy néhány hónapos türelmi időszak, ami a napokban indult el, azonban a Valve eddig még nem élt ezzel a lehetőséggel, így most a rajongók lélegzetüket visszafojtva várják, hogy mi történik, ha ugyanis a domain elvész, azzal a remény egy része is sírba száll.