A Vaják: A vér eredete legújabb előzetesében egy régi ismerős is felbukkan

December végén érkezik a The Witcher előzménysorozata, a Vaják: A vér eredete, a legújabb kedvcsinálóban pedig a sorozat világa és a főhősök mellett egy meglepetéssel is szolgáltak a készítők, egy érdekes vendégszereplő is felbukkant a trailerben.

A Vaják: A vér eredete alig pár héten belül, december 25-én debütál Netflixen, a korábbi kedvcsináló után ezúttal mélyrehatóbban nézhetünk bele a spin-off sorozat fantasy világába. A sztori a The Witcher történései előtt 1200 évvel játszódik majd, hét harcos összefog egy megállíthatatlannak tűnő birodalom elnyomása ellen., ugyanis a Szférák Együttállása miatt átjárók nyílnak más világokra, ahonnan különféle szörnyek özönlenek majd át. Az előzetes a legvégére tartogatta az igazi meglepetést, felbukkan ugyanis egy ismerős arc a The Witcher sorozatból, a Joey Batey által alakított bárd, Jaskier.Minden bizonnyal a viccesnek szánt cameo mellett komoly összefonódások is lesznek az előzménysorozat és a korábbi részek között. Szerencsére hamarosan mindenre fény derül, hiszen a Vaják: A vér eredete pár hét múlva, december 25-én debütál majd Netflixen.

