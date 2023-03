A Ubisot is bejelentette, hogy idén ők is messzire elkerülik az E3 expót, azonban nem kell aggódniuk a rajongóknak, hiszen gyakorlatilag éppen a Los Angeles-i események időpontjára beidőzítettek egy saját bejáratú eseményt.

Ennek köszönhetően már jegyezhetjük is fel a naptárunkba, hogy, ahol a kiadó szabályok és egyebek nélkül tudja majd bemutatni legújabb videojátékait, remélhetőleg rengeteg újdonság társaságában.Hogy a Ubisoft miért döntött az E3 kihagyása mellett, azt nem indokolták meg, állításuk szerint kezdetben még szerettek volna ott lenni az eseményen, ahogyan azonban a nagyobb kiadók többsége, úgy végül ők is inkább lemondtak a szebb napokat is megélt expóról.