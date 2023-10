A Ubisoft lelövi több régebbi cím online szolgáltatását

A Ubisoft bejelentette, hogy január 25-én több régebbi játékának online szolgáltatásait is leállítja, a döntés tíz címet érint, köztük négy Assassin's Creedet, valamint a Ghost Recon, a Splinter Cell és a Trials szériák játékait.

Ubisoft va arr?ter le 25 janvier 2024 le support des services en lignes de plusieurs jeux dont :

- Assassin's Creed Revelations - PC

- Ghost Recon Future Soldier - PC

- Heroes of Might and Magic VI - PC

- NCIS - PC

- R.U.S.E - PC

- Trials Evolution - PC

Ez azt jelenti, hogy ezen játékok tulajdonosai többéjátszani, Ubisoft-fiókokat összekapcsolni vele, vagy online funkciókat használni. A változások által érintett címek némelyikének online szolgáltatásait egyébként már a 2022-ben végrehajtott korábbi intézkedések részeként más platformokon is letiltották.Ezeket nem vehetjük félvállról, de szükségszerű, mivel az ezeket a szolgáltatásokat működtető technológia elavult - indokolt a Ubisoft. Íme az érintett játékok és platformok listája:Assassin's Creed II - Xbox 360Assassin's Creed Brotherhood - MacAssassin's Creed Liberation HD - PlayStation 3, Xbox 360Assassin's Creed Revelations - PCGhost Recon Future Soldier - PCHeroes of Might and Magic VI - PCNCIS - PCR.U.S.E - PCSplinter Cell: Conviction - Xbox 360Trials Evolution - PC