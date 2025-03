A Ubisoft felkészült rá, hogy zaklatni fogják az Assassin's Creed Shadows fejlesztőit

Nehéz elképzelni, hogy milyen lehet a morál a Ubisoftnál az Assassin's Creed Shadows leleplezése óta, ugyanis a játék megjelenését többször eltolták, a stúdiót elbocsátások sújtották, a színes bőrű szereplő miatt pedig céltábla lett az új cím.

Úgy tűnik, hogy a Ubisoft felkészült a legrosszabbra, amint arról a francia Tech & Co beszámolt, állítólag egy. Ez a beszámolók szerint magában foglalja "pszichológiai és jogi támogatás" nyújtását és része az online visszaélések elleni kanadai kezdeményezésnek.A Ubisoft egy munkatársa elárulta a magazinnak, azt tanácsolták nekik, hogy ne tegyék közzé a közösségi médiában, hogy hol dolgoznak, ezzel is elkerülve a zaklatásokat. A hátteret a Canadian Communications Security Establishment biztosítja, ők kidolgoztak egy tervet a zaklatások elleni küzdelemre és figyelik az online világot is.