A Turmoil az Epic Games Store aktuális ingyen játéka

Egy igazán eredeti indie játékot zsebelhetnek be azok, akik jövő csütörtökig ellátogatnak az Epic Games Store-ra, akik úgy határoztak, hogy a 19 századi Észak-Amerikába repítenek vissza minket pár óra erejéig.

Aktuális ingyen játékuk ugyanis a Turmoil lett, melynek története 1899-ben veszi kezdetét, amikor óriási harc dúlt az emberek között az olajért, így a célunk nekünk is az lesz, hogy olajat találjunk, azt kitermeljük, eladjuk és fejlődjünk amennyire csak lehet.A cél, hogy egy rongyos kis senkiből egy igazi olajmágnássá váljunk, amihez rengeteg eszközt és fejlesztést vethetünk be, sőt akár tisztességtelen üzleteket is köthetünk a cél elérése érdekében. Dallas kicsiben, hogy egy boomer poénnal éljünk...