A Canadian Guy Eh tartalomkészítővel készített interjúban a Toys For Bob stúdió vezetőjét, Paul Yant arról kérdezték, hogy mely fejlesztőkkel, vagy IP-n dolgozna szívesen a stúdió, a válasz pedig, hogy egy új Banjo-Kazooie-n.

Paul Yan elmondta, egy olyan céggel szeretnének együtt dolgozni, amellyel már most is, a Team Xbox-szal. Elmondása szerint ők nagyszerű partnerek és nagyon érdekes karakterekkel rendelkeznek, amelyekkel a Toys for Bob nagyon jól szórakozhatna.Hozzátette, abban azonban mindannyian egyetérthetünk, hogy Banjo elég sokáig téli álmot aludt. Igaz, a Rare tulajdonában lévő platformjátékmég Xbox 360-ra jelent meg.