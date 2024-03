A történetről szól a legújabb Rise of the Ronin előzetes

A Sony és a Team Ninja egy újabb kedvcsinálót mutatott be a hamarosan megjelenő Rise of the Ronin -ról, amely túlzás nélkül az év egyik, ha nem a leginkább várt PlayStation-exkluzív videojátékának tekinthető a sorban.

Nem véletlen, hiszen a Team Ninja minden téren zseniális munkát végzett, az alábbi videóból például kiderül, hogy, így nem elég a korhű háttér, de a fejlesztők megjelentetnek benne kulcsfontosságú politikai frakciókat is, amelyek a hatalomért versengenek a viharos bakumatsui időszakban.Természetesen ennél sokkal összetettebb lesz a Rise of the Ronin története, és ha szívesen ismerkednél vele, akkor ki ne hagyd az alábbi kedvcsinálót, ami éppen erről szól. Megjelenés március 22-én, kizárólag PS5-re!

Nézd nagyban ezt a videót!