A történet került a legújabb God of War: Ragnarök kedvcsináló középpontjába

Lassan célegyenesbe vezeti a God of War: Ragnarök projektet a Sony Santa Monica csapata, amit annak rendje és módja szerint folyamatosan igyekeznek a felszínen tartani, így most például egy friss kedvcsináló látott napvilágot hozzá.

Az alábbi 10 perces mozgókép rengeteg korábban még soha nem látott pillanatot tár elénk az északi kalandból, aminek részeként, és a készítők nemcsak beszélnek erről az alábbiakban, hanem meg is mutatják nekünk több aspektusból.Aki esetleg elfelejtette volna, a God of War: Ragnarök november 9-én érkezik PS4-re és PS5-re egyaránt, az alábbi felvételen pedig egészen új oldalairól is megismerhetjük a játékot, ha esetleg nem bírnánk nyugodtan várni a premierig.

