A theHunter: Call of the Wild az Epic Games Store aktuális ingyen letölthető játéka

Egy vérbeli vadászós címmel és egy izgalmas játékcsomaggal kedveskedik ezen a héten a rajongóknak az Epic Games Store csapata, így ismét érdemes belépni pár pillanatra a platformra, hogy újabb ajándékkal bővítsük játéklistánkat.

Az aktuális heti ingyenes cím a theHunter: Call of the Wild lett, ami egy vérbeli vadászszimulátorként lehetőséget ad nekünk arra, hogy szabadon bejárjunk egy óriási világot és a vadászat szenvedélyének hódolva állatokra vadásszunk, illetve trófeákat szerezzünk.Ha mindez nem lenne elég, az Epic Games Store ezen a héten egy csomagot is összekészített az Idle Champions of the Forgotten Realms rajongóinak, így akinek megvan a játék, most ingyen letöltheti hozzá a Wulfgar's Legends of Renown Pack címre keresztelt pakkot.