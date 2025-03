A The Witcher 4-ből sem marad ki a gwent

Bár rengeteg kérdés tisztázatlan még a The Witcher 4 kapcsán, egy újabb aprósággal kerültünk közelebb a játékhoz, lévén a CD Projekt RED megerősítette, hogy ebben az epizódban is élvezhetjük majd a gwent örömeit.

A hírt Leszek Krupiński, a játék online szolgáltatásokért felelős vezetője hozta nyilvánosságra, akitől az X-en kérdeztek rá a rajongók, hogy mi lesz a helyzet a gwenttel a The Witcher 4-ben, mire ő azt választolta:Mint ismert, a gwent a The Witcher 3: Wild Huntban jelent meg egyfajta játék a játékban funkcióként, és bár később önálló életre is kelt, nagy sikert aratott, de ettől még a fejlesztők nem hagyják ki a lehetőséget, hogy a negyedik részben is visszatérjen és ha a rajongóknak kedvük tartja, Ciri oldalán élvezzék a kártyázást.