A The Witcher 4 nagyobb és nagyszerűbb lehet, mint a harmadik rész

A CD Projekt Red egyik fejlesztője a The Witcher 4 kapcsán elmondta, hogy a folytatás "nagyobb" és "nagyszerűbb" lesz, mint a The Witcher 3 és a Cyberpunk 2077, valamint el akarják kerülni utóbbi botrányos megjelenését.

Charles Tremblay vezető engine programozó az Eurogamernek elmondta, hogy aés nem is akar olyan játékot készíteni, ami kisebb, mint az előző két címe. "Nem mondom, hogy könnyű lesz" - tette hozzá Tremblay, aki szerint van néhány klassz dolguk és remélhetőleg lesz néhány jó bemutatójuk is a technológiáról.A technológia, amelyre Tremblay utal, az az Unreal Engine, ugyanis a CDPR lemondott a saját REDengine-éről, és a jövőben minden játék Unrealban készül. Ezzel a Cyberpunk 2077 lett az utolsó teljes játék, amely REDengine-ben készült a lengyel csapatnál.Egyelőre nincs hír arról, hogy a The Witcher 4 mikor érkezik meg, a teljes gyártás azonban most már elindult, még mielőtt belevágtunk volna az új évbe.