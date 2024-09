Ezen a héten ismét csak egyetlen videojátékot ad ajándékba a rajongóknak az Epic Games Store, ami kicsit furcsa lehet azok után, hogy mostanában folyamatosan dupláztak, de most be kell érnünk egyetlen kalanddal.

Méghozzá nem is akármilyennel, hiszen ezúttal a The Spirit and the Mouse lett a szerencsés kiválasztott, egy vérbeli egérkaland, amelyben egy Lila nevű egeret kell irányítanunk, kalandjai során pedig egy szellem képességeivel kiegészülve egy egész város problémáját igyekszik megoldani.A The Spirit and the Mouse normál esetben egyébiránt több mint 5500 forintba kerül, ha viszont most elég gyorsak vagyunk, akkor egy héten belül örökre a gyűjteményünkbe illeszthetjük ezt a különleges alkotást.