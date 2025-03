A The Sims riválisa, az inZOI a Steam kívánságlistájának élén áll

Ha lebilincselő, addiktív életszimulátorokról van szó, a The Sims már nagyon régóta kihívó nélkül áll, a Krafton inZOI -ja azonban komoly rivális lehet, amire már eddig is nagy volt az érdeklődés, de most ez megugrott és a Steam kívánságlistájának élére került.

Az inZOI -ban nem lesznek olyan abszurd pillanatok, mint a The Sims-ben, cserébe viszont realisztikus grafikát kínál, részletes karakterkészítővel, a fizikai és mentális szükségletek kielégítésével, házépítéssel, díszítéssel és még sok mással.A városok módosíthatók lesznek, rendezett metropoliszon kívül poszt-apokaliptikus világ is lehet, az időjárás is megváltoztatható és még az olyan részletek is, mint a fák mennyisége. Sőt, egy mobilalkalmazással lehetséges lesz az arcfelvétel, amelyet a kis karaktereinkre helyezhetünk, mozgáskövetéssel pedig egyéni animációkat is feltölthetünk.A múlt héten a negyedik helyen állt a Steam kívánságlistáján, a közelmúltban megjelent előzetesek és az ingyenes demó (alkotó- és építőeszközök) miatt a leginkább áhított cím lett a Valve áruházában, azszámíthatunk.

Nézd nagyban ezt a videót!