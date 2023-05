Igencsak visszafogta magát ezen a héten az Epic Games Store csapata az ingyen játékok tekintetében, hiszen nem egy önálló címmel szeretnének meghódítani minket, hanem egy kiegészítőket tartalmazó csomaggal a The Sims 4-hez.

Ennek megfelelően ezen a héten a The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle tölthető lesz szabadon a disztribúcióról, benne a Jungle Adventure, a Luxury Party és a Fashion Street csomagokkal, ami nem rossz ajánlat, de csak akkor ér valamit, ha már birtokoljuk az alapjátékot.Ha most egy kicsit gyengébbnek éreznéd az Epic Games Store ajánlatát, az nem véletlen, szivárgások szerint ugyanis jövő héttől ismét magasabb fokozatba kapcsol majd a disztribúció, szóval érdemes lehet majd résen lenni.