Bár ezen a héten sem az AAA kategóriából válogatott ajándékot az Epic Games Store, ellenben rögtön két különleges indie játékkal is meglepték a rajongókat, így a kalandorok és a különleges akciójátékok kedvelői most jól járnak.

Az Epic Games Store egyik ajándék játéka ugyanis ezen a héten a The Silent Age lett, mely a klasszikus point and click kalandjátékok legszebb hagyományait igyekszik a képernyőre tűzni, a fűszerepben az időutazással.A másik ajándék a Tunche lett, mely kellemes rajzfilmes grafikával - olyan az egész, mintha egy Disney rajzfilm lenne -, de taktikus küzdelmekkel igyekszik elkápráztatni minket. Érdemes a figyelemre, akárcsak a The Silent Age!