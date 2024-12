A The Lord of the Rings: Return to Moria az Epic Games Store első ünnepi ingyen játéka

A korábbi évek bevett gyakorlatához hasonlóan az Epic Games Store az elkövetkezendő időszakban sorra adja majd az ingyenes címeket, és bár az első játék még egy hétig lesz elérhető, később azonban 24 óránként változik a kínálat.

Az első ünnepi játék pedig a sorban nem lett más, mint a The Lord of the Rings: Return to Moria, ami talán nem lett minden idők legjobb Gyűrűk ura játéka, azonban a Moria bányáiba kalauzoló alkotás így is sok-sok izgalommal, bányászattal, craftolással, építkezéssel és némi harccal vár majd ránk.Ha behúznál pár szuper ingyen játékot az Epic Games Store-ról, akkor jövő péntektől egészen január 2-ig napi szinten érkeznek a szabadon letölthető alkotások, addig is azonban itt a The Lord of the Rings: Return to Moria