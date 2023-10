A The Lord of the Rings: Gollum kiadója a ChatGPT-vel íratott bocsánatkérést a játékosok felé

A The Lord of the Rings: Gollum egy nagy csalódás volt, kezdve a teljesítményproblémákkal, az általános kinézeten át a különös felhasználói felületig, végül egy JPEG-ben kértek bocsánatot, amit a mesterséges intelligenciával hoztak létre.

My favorit part. This nonpology from Nacon was written with ChatGPT. pic.twitter.com/N0ZtX2I6WZ ? Knoebel (@Knoebelbroet) October 7, 2023

A fejlesztő Daedalic Entertainment azt állítja, hogy a bocsánatkérés nem is tőlük származik, hanem a kiadó Nacon adta ki a fiókján keresztül, előzetes egyeztetés nélkül. Sőt, két névtelen forrás szerint a Nacon nem is maga írta ezt, hanem a ChatGPT nevű mesterséges intelligencián keresztül generálta.Ezek az értesülések egy német dokumentumfilmből származnak, amely a Daedalic kulisszái mögötti zűrzavarát mutatja be és egy német újságíró osztott meg a Twitteren. Maga a ChatGPT-n keresztül generált bocsánatkérés is nevetséges, ráadásul, igaz, a program minden olyan témát nehezen kezel, ami 2021 után jött.A dokumentumfilm egyébként bemutatja a káoszos fejlesztést és végül a patchek sem voltak elegek ahhoz, hogy megmentsék a játék hírnevét a megjelenés után. Ennek következtében a Daedalic bezárta a fejlesztői részlegét és mostantól kizárólag a kiadásra koncentrál.