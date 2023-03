A The Lord of the Rings: Gollum előbújik az árnyak közül májusban

A Daedalic Entertainment és a NACON ma bejelentette, hogy a várva várt kalandjáték, a The Lord of the Rings: Gollum május 25-én jelenik meg PC-re, PlayStationre, Xboxra és a Switchre készült változatot is még idén tervezik.

A közkedvelt A Gyűrűk Ura-trilógiája alapján készült fantasy játék epikus utazásra viszi a játékosokat Középföldén keresztül, a történet egyik legizgalmasabb karakterével. A The Lord of the Rings: Gollum egy történetvezérelt akció-kaland, amiben, ami értékes számunkra.Mászhatunk, ugorhatunk és lopakodhatunk a veszélyek elől, hogy eljussunk az adott helyekre. Gollam ügyességével, ravaszságával és kettészakadt személyiségével csak rajtunk múlik, hogy Gollam sötét oldalának engedünk-e, vagy bízunk a kedvesebb Sméagolban. A játék PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X|S-re és Switch-re jelenik meg, konzolokra fizikai kiadás is elérhető lesz.

