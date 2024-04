A The Last of Us Part 3 helyett egy vadonatúj IP lehet a Naughty Dog következő dobása

A népszerű TV-sorozat mellett és a nagyszerűen sikerült két epizód után mindenki biztos lehet benne, hogy a Naughty Dog elkészíti a The Last of Us Part 3-at, ezzel trilógiává bővítve a szériát, de erre még rengeteget kell várni.

Erre utal legalábbis az egyébként nagyon megbízható pletykákat szállító Silknigth legújabb szivárogtatása is, aki úgy tudja, hogy, sőt egy nagyon korai fejlesztési szakaszban van, aminek részeként a történet sem alakult ki teljesen.Ez azért érdekes, mert a kérdéses szivárogtató úgy tudja, hogy a Naughty Dog műhelyében egy videojáték nagyon közel áll a megjelenéshez, vagyis van egy másik projekt is a gáton, amiről emberünk úgy tudja, hogy nem egy korábbi sorozat folytatása lesz, hanem egy vadonatúj IP kezdete.